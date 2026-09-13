Apresentador evangélico é detonado por curtir Rock in Rio

Yudi Tamashiro foi alvo de críticas de seguidores após compartilhar registros de sua passagem pelo Rock in Rio. Evangélico e missionário no Japão, o apresentador esteve no festival acompanhado da esposa, Mila Braga, e do filho, Davi Yudi, em uma ação de parceria com uma marca.

Nas redes sociais, seguidores questionaram a presença do artista em um evento musical que não tem como foco o público cristão. “Evangelho sem renúncia não é evangelho”, escreveu uma internauta. Outro comentário dizia: “Cuidado para que as propostas não te tirem do propósito”.

Yudi publicou fotos e vídeos da família aproveitando os shows, incluindo a apresentação do grupo sul-coreano Stray Kids, atração do dia dedicado ao K-pop. “Muito feliz em ver nossos primos coreanos, @realstraykids, fazendo um show incrível”, escreveu na legenda.

Após a repercussão, Tamashiro fez um desabafo sobre o episódio e sua atuação profissional. Em uma publicação, afirmou que não pretende abrir mão dos próprios princípios em razão de oportunidades financeiras. “Às vezes, a sua paz vai te custar o papel de vilão na história de alguém, e está tudo bem”, escreveu.

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Yudi também explicou que continua trabalhando e empreendendo, sem depender financeiramente da obra missionária. “Buscando prosperar de forma justa, sem me corromper e sem negociar meus valores e princípios”, declarou, reforçando sua posição: “Não quero parecer íntegro. Quero ser íntegro. Não quero parecer alguém que serve. Quero servir”.

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