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Cultura

Apresentador evangélico é detonado por curtir Rock in Rio

Yudi Tamashiro foi ao festival com a esposa, Mila Braga, e do filho, Davi Yudi

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 17h05 | Atualizado em 13 set 2026, 17h06
Um homem, uma mulher e um bebê sorrindo em frente a um letreiro neon branco com a frase Rock in Rio sobre um fundo vermelho. O homem, à esquerda, veste camiseta preta com estampa amarela e tem tatuagens no braço. A mulher, à direita, com cabelos loiros longos, segura o bebê, que veste roupa escura e tênis azuis. Plantas verdes decoram a parte inferior da imagem
Apresentador Yudi Tamashiro com família no Rock in Rio (Instagram/Reprodução)
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Yudi Tamashiro foi alvo de críticas de seguidores após compartilhar registros de sua passagem pelo Rock in Rio. Evangélico e missionário no Japão, o apresentador esteve no festival acompanhado da esposa, Mila Braga, e do filho, Davi Yudi, em uma ação de parceria com uma marca.

Nas redes sociais, seguidores questionaram a presença do artista em um evento musical que não tem como foco o público cristão. “Evangelho sem renúncia não é evangelho”, escreveu uma internauta. Outro comentário dizia: “Cuidado para que as propostas não te tirem do propósito”.

Yudi publicou fotos e vídeos da família aproveitando os shows, incluindo a apresentação do grupo sul-coreano Stray Kids, atração do dia dedicado ao K-pop. “Muito feliz em ver nossos primos coreanos, @realstraykids, fazendo um show incrível”, escreveu na legenda.

Após a repercussão, Tamashiro fez um desabafo sobre o episódio e sua atuação profissional. Em uma publicação, afirmou que não pretende abrir mão dos próprios princípios em razão de oportunidades financeiras. “Às vezes, a sua paz vai te custar o papel de vilão na história de alguém, e está tudo bem”, escreveu.

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Yudi também explicou que continua trabalhando e empreendendo, sem depender financeiramente da obra missionária. “Buscando prosperar de forma justa, sem me corromper e sem negociar meus valores e princípios”, declarou, reforçando sua posição: “Não quero parecer íntegro. Quero ser íntegro. Não quero parecer alguém que serve. Quero servir”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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