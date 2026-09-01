Apresentador detona Robert Pattinson por interpretação em novo filme

O ator Robert Pattinson está se preparando para chegar aos cinemas com Primetime, uma aguardada produção da A24 que se inspira na história real de Chris Hansen, um jornalista que utilizava armadilhas para atrair pedófilos e desmascará-los na frente das câmeras no programa To Catch a Predator. Embora Pattinson viva uma ótima fase em Hollywood, participando de produções estreladas, sua atuação não está sendo muito bem vista por uma parte bastante interessada na obra: o próprio Hansen.

“Obviamente, praticou me imitando. Embora eu ache que seja um pouco dramático demais, acho que há uma imitação muito boa no trailer”, disse o jornalista. “Mas ele está dizendo coisas que eu nunca disse e fazendo coisas que eu nunca fiz, e esse não sou eu. Sou um cara legal, exceto quando se trata de criminosos e predadores”, completou.

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