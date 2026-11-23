O apresentador Luiz Teixeira, do Esporte Espetacular, se emocionou ao vivo neste domingo, 22, ao prestar uma homenagem ao colega de emissora Gabriel Scherer, que morreu aos 30 anos na sexta-feira, 20. Visivelmente emocionado durante a transmissão, o jornalista pediu para falar sobre a perda e relembrou a amizade que mantinha com o auxiliar de vídeo da Globo.

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“Eu vou pedir licença para todos os telespectadores da TV Globo, porque eu não sei se eu vou conseguir, tá gente? Mas na última sexta-feira a gente perdeu um grande companheiro nosso, Gabriel Scherer”, começou Luiz, destacando que a relação com Gabriel ia além do ambiente profissional: “Além de um excelente profissional, uma excelente pessoa, era um companheiro que eu tinha dentro e fora da emissora”.

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O auxiliar morreu após um acidente de trânsito durante a viagem ao Atacama, no Chile, próximo à fronteira com a Bolívia. O carro em que ele estava com os pais e a namorada foi atingido por um caminhão. Gabriel chegou a ser socorrido, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Durante a homenagem, o apresentador contou que Gabriel estava no Chile para realizar um sonho do pai, de conhecer o deserto do Atacama, e lembrou da relação com o amigo. “O Gabriel era muito querido não só por mim, mas pelas pessoas que trabalham com a gente na TV Globo, pelas pessoas que trabalham no esporte. Ele era muito querido pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, pela minha mãe, pela minha sogra. O Gabriel frequentava a minha casa”, lembrou.

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