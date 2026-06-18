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Cultura

Apresentador britânico Jeremy Clarkson revela diagnóstico “agressivo” de câncer

Notícia foi revelada no sétimo episódio do programa 'Na Fazenda com Clarkson', disponível no Prime

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 14h43
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Apresentador britânico Jeremy Clarkson revela diagnóstico “agressivo” de câncer Priorize VEJA no Google

Nesta quarta-feira, 16, o apresentador de televisão Jeremy Clarkson, de 66 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata. O anúncio, feito nesta quarta-feira, 16, aconteceu durante um episódio da última temporada de Na Fazenda com Clarkson, reality show do Prime Video.

O britânico contou sobre a doença para Kaleb Cooper e Charlie Ireland, atores regulares da série, ao longo do sétimo episódio do programa. Ainda não se sabe exatamente quando as filmagens foram feitas, apenas que a produção foi gravada entre 2024 e 2025.

Ex-apresentador do Top Gear, Clarkson descreveu o câncer como “agressivo”, mas não revelou em qual estágio foi diagnosticado, somente que já sabia da notícia “desde maio”. Ele também revelou que teve parte da próstata removida como parte do tratamento. “Desapareci na semana passada e fiz uma biópsia. É câncer, e é agressivo, mas ainda está no início”, disse.

“Prometo que ficarei bem”, disse ele aos dois homens, acrescentando que ficaria fora de ação “por um tempinho”. Visivelmente abalados, Cooper e Ireland desejaram uma recuperação rápida ao apresentador. Em uma conversa separada com um dos colegas de elenco no episódio seguinte, Clarkson afirmou que estava “torcendo” para que a cirurgia tivesse funcionado.

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