Aprendiz de Anitta, Belinda Peregrín abre show de Shakira na Copa do México
Mexicana se apresentou na abertura do Mundial
Quem acompanhou as novelas mexicanas exibidas no Brasil nos anos 2000 talvez tenha se surpreendido ao ver Belinda Peregrín na abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, 11. A ex-atriz mirim, que ficou conhecida por produções exibidas no SBT como Amigos x Siempre e Cúmplices de um Resgate, se apresentou na cerimônia pouco antes de Shakira, atração principal no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Nascida na Espanha, a cantora se mudou para o México com 4 anos, onde construiu a carreira artística. Longe da imagem infantil, Belinda chega à Copa aos 36 anos como uma das representantes da nova geração do pop latino e pronta para dividir os holofotes com uma das maiores estrelas da música em língua espanhola. Nos últimos anos, a cantora passou a investir em performances marcadas por coreografias elaboradas, figurinos ousados e um forte apelo pop, fórmula que a aproximou do modelo de estrela latina popularizado por Anitta.
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As duas, aliás, já se esbarraram em outras ocasiões, mas fora dos palcos. Em 2024, durante um desfile de moda da L’Oreal em Paris, na França, Peregrín caiu na passarela e foi socorrida pela brasileira, que também estava desfilando. Na época, a mexicana agradeceu a ajuda da colega publicamente: “Não importa quantas vezes você caia, o importante é como você se levanta, obrigada Anitta”, escreveu.
A artista integra a lista de convidados da cerimônia de abertura mexicana ao lado de nomes como J Balvin, Maná, Danny Ocean e Los Ángeles Azules, enquanto Shakira comanda o espetáculo principal com a música oficial do Mundial, Dai Dai.