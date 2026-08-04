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Cultura

Após vencer Eliana na Globo, SBT puxa orelha de apresentadores por discrição

Celso Portiolli comemorou ao vivo a liderança do 'Domingo Legal'

Por Giovanna Fraguito 4 ago 2026, 14h07
Celso Portiolli sorrindo, vestindo uma blusa vinho de gola alta, segurando um microfone na mão esquerda e um sino dourado na direita, em frente ao letreiro colorido Domingo Legal
Celso Portiolli toca o "sino da liderança" no SBT  (Reprodução/SBT)
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No domingo, 2, Celso Portiolli comemorou ao vivo a liderança momentânea do Domingo Legal na Grande São Paulo. O apresentador bateu o sino durante a estreia do novo quadro Quem Sabe, Sobe, que garantiu ao SBT a liderança da audiência por 17 minutos não consecutivos, superando o programa de Em Família com Eliana na Globo. Nesta semana, a emissora paulista enviou um comunicado interno orientando apresentadores e jornalistas a evitarem exageros ao comemorar índices de audiência nas redes sociais.

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O SBT pediu bom senso, especialmente aos integrantes do departamento de jornalismo. A medida não teria sido motivada por Celso, mas sim por Thiago Gardinali, que deixou a emissora na semana passada. O exagero em comemorar resultados de audiência com frequência nas redes sociais gerou incômodo em parte da família Abravanel, além de ir contra ao objetivo de aproximar os telejornais da emissora de um tom mais sóbrio.

O SBT acompanha também as publicações de Lucas Guimarães, que costuma compartilhar índices de audiência de diferentes praças. A orientação também leva em consideração as regras de confidencialidade dos dados de audiência.

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