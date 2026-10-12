Após término de Vini Jr, Virginia surpreende em companhia de viagem com filhos

Virginia Fonseca e o ex-marido Zé Felipe embarcaram juntos em um jatinho particular com os três filhos, Maria Alice, 5, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 2, nesta segunda-feira, 12. A influenciadora compartilhou registros pronta para viajar e também na pista de embarque, em Miami, nos Estados Unidos.

A influenciadora estava em Madri com os filhos na casa do então namorado, o jogador Vini Jr, mas, após o término de seu relacionamento no fim de semana, a empresária partiu rumo a Miami, nos Estados Unidos, para que os herdeiros reencontrassem o pai.

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