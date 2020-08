Após sucesso em livro e na Netflix, Michelle Obama terá podcast no Spotify

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, vai lançar no dia 29 de julho um podcast de entrevistas dentro da plataforma Spotify. O produto é o primeiro a ser lançando depois que o ex-presidente, Barack Obama, e Michelle firmaram parceria com o serviço no ano passado.

O programa batizado de The Michelle Obama Podcast terá como primeiros entrevistados Marian e Craig Robinson, Conan O’Brien, Valerie Jarrett, Michele Norris e a médica Sharon Malone. A ideia é que o clima das entrevistas seja de um descontraído bate-papo. Um pequeno trecho do podcast já está disponível no Spotify.

“Minha esperança é que esta série possa ser um lugar para explorar assuntos significativos juntos e resolver muitas das perguntas que todos estamos tentando resolver em nossas próprias vidas”, disse Michelle Obama em comunicado oficial. “Talvez, acima de tudo, espero que este podcast ajude os ouvintes a abrir novas conversas – e conversas difíceis – com as pessoas que mais importam para eles. É assim que podemos construir mais compreensão e empatia um pelo outro”.