Após show cancelado, Fiuk anuncia fim de carreira musical

Fiuk anunciou nesta quarta-feira, 9, que vai interromper a carreira musical por tempo indeterminado. O cantor havia decidido voltar aos palcos em meio a uma crise familiar e financeira e chegou a marcar algumas apresentações, mas mudou os planos depois do cancelamento de um show em Jundiaí, no interior de São Paulo.

“Tomei uma decisão muito importante e decidi cancelar os shows que estavam marcados, mas existe um show que decidi manter e vou fazer ele por uma razão muito especial, esse show vai ser meu último show como cantor e por tempo indeterminado. Depois disso, preciso seguir um caminho diferente. Gratidão”, afirmou.

A apresentação será realizada em 18 de setembro, em Campinas, também no estado de São Paulo. Os ingressos seguem no lote promocional por 55 reais, já com a taxa de serviço incluída.

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