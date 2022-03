Após ser acusado de abuso sexual, Marilyn Manson processa Evan Rachel Wood

Depois de ter sido acusado de abuso e violência doméstica por sua ex-noiva, Evan Rachel Wood, no início de 2021, o cantor Marilyn Manson decidiu revidar e está processando a atriz por falso testemunho. No processo, aberto nesta quarta-feira, 2, no Tribunal Superior de Los Angeles, que o site Variety teve acesso, Brian Warner (nome de batismo de Manson), afirma que Rachel e o namorado dela, Ashley Gore, o “apresentaram publicamente” como um “estuprador e abusador”, fazendo com ele perdesse contratos com gravadoras e trabalhos na TV e no cinema.

O documento traz acusações difíceis de acreditar. No processo, Manson diz que Wood e Gore se passaram por agentes do FBI, “forjando e distribuindo uma carta fictícia para criar a falsa aparência de que as supostas vítimas de Manson e suas famílias estavam em perigo.” O artista disse ainda que a atriz e Gore invadiram o computador dele e plantaram falsas provas, como pornografia ilícita.

A atriz Evan Rachel Wood foi uma das várias mulheres que apresentaram no início do ano passado denúncias de abuso sexual contra Brian Warner. Em uma postagem feita no Instagram na época, a atriz escreveu: “O nome do meu agressor é Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson. Ele começou a me procurar quando eu era adolescente e me abusou horrivelmente por anos.” Wood e Manson começaram a namorar oficialmente em 2007, quando ela tinha 19 anos e ele 38. Eles ficaram noivos em 2010 e se separaram no final daquele ano.