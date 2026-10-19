Após rumor de crise no casamento, Patricia Abravanel viaja sem o marido e é vista sem aliança

Uma viagem em família colocou Patricia Abravanel novamente no centro dos comentários sobre sua vida pessoal. A apresentadora do SBT compartilhou nas redes sociais registros de suas férias na Itália ao lado dos três filhos, Pedro, Jane e Senor, e da mãe, Íris Abravanel. Já Fábio Faria, marido da apresentadora, não aparece nas fotos.

As imagens chamaram a atenção dos seguidores em meio aos rumores de uma crise no casamento, que circulam publicamente há pouco mais de um mês. Além de viajar sem o marido, Patricia apareceu sem a aliança de casamento nos registros compartilhados nas redes sociais na terça-feira, 13. O detalhe repercutiu na internet e voltou a levantar questionamentos sobre a situação do relacionamento.

Patricia e Fábio estão juntos desde 2013 e são pais de três filhos: Pedro, de onze anos, Jane, de oito, e Senor, de sete. Filha de Silvio Santos e Íris Abravanel, a apresentadora mantém uma vida pública marcada pela atuação no SBT, enquanto Fábio Faria ocupou o cargo de ministro das Comunicações durante o governo de Jair Bolsonaro.

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Apesar dos comentários nas redes sociais, nenhum dos dois se manifestou publicamente sobre os rumores até o momento. Também não há confirmação de que o casamento tenha chegado ao fim.

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