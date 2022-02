Após postar foto com peruca, Rita Lee ganha corrente de solidariedade

Em tratamento contra um câncer no pulmão, a cantora Rita Lee, 74 anos, postou neste domingo, 27, uma foto em que aparece em sua casa usando uma peruca com longos fios brancos. Na legenda, a cantora escreveu: “Força na Peruca”. A imagem, que mostra a artista sentada em uma cadeira de madeira, imediatamente despertou uma corrente de solidariedade entre os familiares e cantores famosos.

Nos comentários da imagem, seu filho, João Lee, apoiou a mãe e escreveu que ela “fica linda de qualquer jeito”. A roqueira Pitty, por sua vez, mandou energias positivas ao publicar um emoji de coração. A atriz Mel Lisboa, que interpretou Rita Lee nos teatros, escreveu: “Maravilhosona”. Angela Ro Ro, por sua vez, desejou “saúde, sucesso, sorte, paz e amor”.

No início do mês, a cantora já havia postado uma foto no jardim de casa, desta vez sem peruca, mas usando um chapéu de palha para proteger a cabeça. A imagem também foi curtida por famosos que desejaram melhoras para Rita Lee. Cada uma das fotos recebeu mais de 150 000 curtidas de fãs e amigos.

Apesar da doença, Rita Lee tem demonstrado publicamente que não está deixando se abalar. Ela lançou diversas novidades em 2021, como uma mega-exposição em homenagem aos 50 anos de carreira, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, um novo single, Change, e o livro infantil Dr. Alex & Vovó Ritinha.