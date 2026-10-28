Após polêmicas, primeira imagem de Luisa Arraes em filme de Cássia Eller é divulgada
Escolha da atriz para o papel foi questionada por internautas e membros da classe artística
Nesta terça-feira, 27, foi divulgada a primeira imagem oficial da atriz Luisa Arraes caracterizada como Cássia Eller para a cinebiografia Cássia – O Filme, que será dirigida por Diego Freitas.
O anúncio ocorre após uma polêmica na classe artística envolvendo a escolha da protagonista. A escalação de Luisa, namorada do cantor Chico Chico, filho de Cassia Eller, foi questionada por internautas nas redes sociais e outros atores.
Muitos fãs da ícone do MPB não aprovaram a escolha da atriz para o papel, alegando que não viam nenhuma semelhança com o estilo da cantora. Letícia Rodrigues, atriz que interpretou Sandrão na série Tremembé, também se manifestou contra a decisão. Na internet, ela afirmou ter participado do processo seletivo ao lado de outros 100 profissionais para o papel da protagonista.
Segundo a atriz, as candidatas não receberam retorno sobre o resultado da seleção, que durou mais de cinco meses. Apesar de questionar a escolha e a transparência das produtoras, Letícia reforçou que Luisa não era a responsável pela decisão, elogiando a atriz.
O filme, que retrata a trajetória de Cássia na música brasileira, conta com roteiro de Bia Crespo, Fernando Bonassi e Marcelo Saback. O elenco principal inclui nomes como Olívia Torres, Ramon Francisco, Stella Rabelo, Rui Ricardo, Pamela Germano, Leandro Ramos, João Cortes e Bento Dias.
Confira a foto de Luisa Arraes caracterizada como Cássia Eller:
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