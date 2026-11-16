Glenn Close ganhou um Oscar após oito indicações. A atriz americana, de 79 anos, recebeu no domingo, 15, o prêmio honorário da Academia pelo conjunto da carreira, durante o Governors Awards, cerimônia realizada em Hollywood. Quem entregou a estatueta foi John Malkovich, seu parceiro em Ligações Perigosas (1988).

Close era uma das grandes injustiçadas da história do prêmio. Suas oito indicações vão de O Mundo Segundo Garp (1982) a Era uma Vez um Sonho (2020), passando por Atração Fatal (1987) e Ligações Perigosas. Com isso, ela está empatada com Peter O’Toole (1932-2013) como o intérprete com mais indicações sem nenhuma vitória.

A derrota mais dura veio com A Esposa (2017). Ela ganhou o Globo de Ouro, o prêmio do Sindicato dos Atores e o Critics Choice, mas o Oscar daquele ano ficou com Olivia Colman, por A Favorita.

No discurso, a atriz falou da infância no Rearmamento Moral, um movimento político e religioso que exigia conformidade total de seus membros. “Dos 7 aos 22 anos, vivi sob o controle de uma seita muito restritiva. Não se olhe no espelho, não flerte, vista-se assim, fale assim, diga que está tudo bem quando seus pais são mandados para longe de você por meses a fio”, contou. Close disse que fugia da realidade assistindo aos filmes da Disney. Ela entrou na faculdade aos 22 anos, no College of William & Mary, e lá ganhou o papel de Olívia em Noite de Reis, de Shakespeare. “Foi como água no deserto”, disse.

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Sobre as derrotas no Oscar, ela falou depois de ser aplaudida de pé por um bom tempo. “Como alguém de fora, nunca me preocupei se ia ganhar ou não. Em alguns anos achei que teria chance, mas sempre senti que a grande honra é estar na sala. Estar nesta sala hoje, acolhida pelas pessoas que sempre me inspiraram e cujo trabalho me sustentou, me desafiou e me fez querer ser melhor, é a maior honra de todas.”

Na mesma noite, o diretor Ridley Scott e o animador Floyd Norman, primeiro animador negro da Disney, também receberam o Oscar honorário. As produtoras Christine Vachon e Pamela Koffler, da Killer Films, ganharam o prêmio Irving G. Thalberg.

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