Após nascimento da filha, Malu Borges marca presença no Rock in Rio com look ousado

Retomando a agenda de festivais após o nascimento da filha, a influenciadora Malu Borges marcou presença no primeiro dia de eventos do Rock in Rio nesta sexta-feira, 4. Conhecida por produzir conteúdo voltado para a moda, ela é acostumada a ousar em seus looks, e desembarcou na Cidade do Rock apostando no contraste entre uma jaqueta preta de couro oversized, top preto e calça branca de cintura alta com franjas laterais. Colar longo de contas, óculos escuros e sandálias pretas de salto completam a produção.

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