Após morte do pai de Bruno, Thiago Gagliasso manda recado e fala sobre divergências

Thiago Gagliasso se manifestou nas redes sociais após a morte de Paulo César Marques, pai de Bruno Gagliasso, aos 79 anos. Apesar das divergências políticas que já provocaram um afastamento entre os dois, Thiago afirmou que o momento de luto se sobrepõe às diferenças.

Em um vídeo publicado no Instagram, ele relembrou a convivência com Paulo César, a quem chamou de “tio Paulo”, e afirmou que o considerava como um segundo pai durante a infância. “Sempre foi um cara incrível, só tenho a guardar ótimas lembranças dele. Muitas vezes, foi um segundo pai para mim, principalmente na infância, que a gente conviveu bastante”, contou Thiago, elogiando Paulo: “Era um cara do bem, nunca se envolveu em nenhuma discussão entre eu e Bruno, de política ou algo do tipo. Sempre tratou meu filho de uma forma incrível”.

Thiago também enviou uma mensagem diretamente a Bruno. “Queria mandar um beijo no coração do meu irmão, que não existe divergência política que vá superar isso, e desejar conforto para ele e para a família”, declarou. Paulo César morreu na segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro, após cerca de 20 dias internado. Bruno prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais: “Você está em mim! Te amo, obrigado, pai”.

As divergências entre os irmãos se tornaram públicas nos últimos anos, especialmente por conta de posicionamentos políticos distintos. O relacionamento entre os dois chegou a ser marcado por trocas de críticas e afastamento, mas Thiago já afirmou em outras ocasiões que mantém o vínculo familiar apesar das diferenças.

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