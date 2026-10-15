Após morte de Rick, Renner lança novo projeto musical: “Legado”
Visando homenagear o parceiro e manter vivas as músicas que marcaram décadas de carreira, Renner anunciou que sua agenda de shows está aberta
Renner anunciou, em vídeo publicado nas redes sociais, que sua agenda de shows está aberta e que seguirá nos palcos em carreira solo após a morte do irmão Rick, em setembro. O cantor dará continuidade à trajetória da dupla sertaneja com o projeto “Rick & Renner Para Sempre — O Legado”, criado para homenagear o parceiro e manter vivas as músicas que marcaram décadas de carreira.
“Existem histórias que não terminam, vozes que o tempo jamais apaga e legados que o amor faz permanecer. Seguir em frente em nome da música. O legado”, escreveu Renner na publicação. O cantor destacou a importância dos fãs para a continuidade desse legado.
A proposta é levar ao público os sucessos da dupla e relembrar momentos importantes da história construída ao lado do irmão, além de transformar a saudade em homenagem. “Mais do que seguir, é tempo de honrar. Honrar sua trajetória, sua voz, sua essência e tudo aquilo que foi semeado ao longo de tantos anos”, afirmou.