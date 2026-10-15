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Cultura

Após morte de Rick, Renner lança novo projeto musical: “Legado”

Visando homenagear o parceiro e manter vivas as músicas que marcaram décadas de carreira, Renner anunciou que sua agenda de shows está aberta

Por Ana Rita Fernandes 15 out 2026, 14h43
Rick e Renner
Rick e Renner (Reprodução/Instagram)
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Após morte de Rick, Renner lança novo projeto musical: “Legado” Priorize VEJA no Google

Renner anunciou, em vídeo publicado nas redes sociais, que sua agenda de shows está aberta e que seguirá nos palcos em carreira solo após a morte do irmão Rick, em setembro. O cantor dará continuidade à trajetória da dupla sertaneja com o projeto “Rick & Renner Para Sempre — O Legado”, criado para homenagear o parceiro e manter vivas as músicas que marcaram décadas de carreira.

“Existem histórias que não terminam, vozes que o tempo jamais apaga e legados que o amor faz permanecer. Seguir em frente em nome da música. O legado”, escreveu Renner na publicação. O cantor destacou a importância dos fãs para a continuidade desse legado.

A proposta é levar ao público os sucessos da dupla e relembrar momentos importantes da história construída ao lado do irmão, além de transformar a saudade em homenagem. “Mais do que seguir, é tempo de honrar. Honrar sua trajetória, sua voz, sua essência e tudo aquilo que foi semeado ao longo de tantos anos”, afirmou.

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