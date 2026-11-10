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Cultura

Após morte de amigo, Tatá Werneck grava Quem Ama Cuida em meio ao luto

"Tirando forças do amor", disse a intérprete de Brigitte na novela das 9 da Globo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h40
Mulher de cabelos castanhos claros, com expressão de choro e olhos marejados, vestindo camisa jeans azul e avental vermelho, em ambiente com luzes vermelhas e garrafas desfocadas ao fundo
Tatá Werneck como Brigitte em 'Quem Ama Cuida' (Globo/Divulgação)
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Após morte de amigo, Tatá Werneck grava Quem Ama Cuida em meio ao luto Priorize VEJA no Google

Tatá Werneck precisará gravar cenas de Quem Ama Cuida em meio ao luto que enfrenta após a morte de um amigo e desabafou sobre a perda. “Uma das coisas mais difíceis de fazer novela é que ela não para. Hoje perdi um grande amigo. Uma pessoa que eu amava muito. Médico da minha família. O médico que viajava comigo quando eu tinha pânico. O médico que salvou muitas vezes a vida das pessoas que eu amo. Mas tô indo lá fazer cenas super importantes tirando forças do amor que eu tenho em fazer o que faço”, declarou a intérprete de Brigitte na novela das 9 da Globo.

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A publicação foi feita no X (antigo Twitter). No Instagram, Tatá compartilhou uma foto do amigo, a quem chamou de Dr. Marcelo, e também fez uma homenagem ao médico, que realizou o parto de Maria Clara, filha da atriz com o ator Rafa Vitti. “Dr., você tirou a primeira foto da Cacá. Estava no parto dela. Você salvou a vida de muitas pessoas da minha família. Salvou a vida do meu primo muitas vezes. Da minha mãe. E até a minha. Sua dedicação absoluta pelo seu trabalho. Sua inteligência. De médico da família se tornou amigo querido. Mais de 20 anos de amizade. Minha família te ama muito. Mesmo em tratamento você continuava dando aula. Sinto muito que tenha ido tão novo. Tô tão triste. Tão triste. Te amo. Dr. Marcelo. Que seja sempre lembrado como o médico excepcional que foi”, escreveu a apresentadora na legenda.

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Em Quem Ama Cuida, Brigitte descobriu recentemente que sua mãe, Pilar (Isabel Teixeira), roubou a herança de seu pai e agora lutará para reaver a sua fortuna e se vingar da vilã da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

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