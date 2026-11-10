Após morte de amigo, Tatá Werneck grava Quem Ama Cuida em meio ao luto

Tatá Werneck precisará gravar cenas de Quem Ama Cuida em meio ao luto que enfrenta após a morte de um amigo e desabafou sobre a perda. “Uma das coisas mais difíceis de fazer novela é que ela não para. Hoje perdi um grande amigo. Uma pessoa que eu amava muito. Médico da minha família. O médico que viajava comigo quando eu tinha pânico. O médico que salvou muitas vezes a vida das pessoas que eu amo. Mas tô indo lá fazer cenas super importantes tirando forças do amor que eu tenho em fazer o que faço”, declarou a intérprete de Brigitte na novela das 9 da Globo.

Uma das coisas mais difíceis de fazer novela é que ela não para. Hoje perdi um grande amigo. Uma pessoa que eu amava muito. Médico da minha família . O médico que viajava comigo quando eu tinha pânico. O médico que salvou muitas vezes a vida das pessoas que eu amo. Mas to indo lá… — Tata werneck (@Tatawerneck) November 10, 2026

A publicação foi feita no X (antigo Twitter). No Instagram, Tatá compartilhou uma foto do amigo, a quem chamou de Dr. Marcelo, e também fez uma homenagem ao médico, que realizou o parto de Maria Clara, filha da atriz com o ator Rafa Vitti. “Dr., você tirou a primeira foto da Cacá. Estava no parto dela. Você salvou a vida de muitas pessoas da minha família. Salvou a vida do meu primo muitas vezes. Da minha mãe. E até a minha. Sua dedicação absoluta pelo seu trabalho. Sua inteligência. De médico da família se tornou amigo querido. Mais de 20 anos de amizade. Minha família te ama muito. Mesmo em tratamento você continuava dando aula. Sinto muito que tenha ido tão novo. Tô tão triste. Tão triste. Te amo. Dr. Marcelo. Que seja sempre lembrado como o médico excepcional que foi”, escreveu a apresentadora na legenda.

Continua após a publicidade

Em Quem Ama Cuida, Brigitte descobriu recentemente que sua mãe, Pilar (Isabel Teixeira), roubou a herança de seu pai e agora lutará para reaver a sua fortuna e se vingar da vilã da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Continua após a publicidade O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA. Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial Continua após a publicidade