Após lotar palestra, Malala circula por pontos turísticos do Rio

A passagem da ativista e Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, pelo Rio de Janeiro, foi rápida, mas intensa. Uma das principais atrações do Rio Innovation Week 2026, a jovem paquistanesa, que foi vítima de um atentado do Talibã, defendeu a democratização da tecnologia para vencer abismos na educação e o esporte como forma de inspirar meninas.

Ela destacou que está analisando a área esportiva como uma forma poderosa de inspirar as meninas a “imaginar uma vida sem limites”. A ativista revelou que, ao lado do marido, Asser Malik, estuda a criação de uma plataforma de investimento e capital destinada à atividade feminina. “Nós queremos que as meninas tenham a opção de buscar um caminho profissional nos esportes. Estou estudando essas formas”, afirmou a Prêmio Nobel.

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Aproveitando a passagem pela cidade, ela compartilhou alguns dos passeios nas redes sociais. Nas fotos publicadas, Malala aparece em diferentes pontos cariocas ao lado de Asser. “Brasil lindo”, escreveu na legenda do álbum. Juntos, eles curtiram um dia de praia em Copacabana.

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