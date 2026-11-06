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Cultura

Após fuga, Flávio Bolsonaro se encontra com ator de ‘Dark Horse’ Jim Caviezel

Ex-candidato à presidência participou de conferência conservadora na Flórida nesta quinta-feira, 5, em propriedade de Donald Trump

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 12h07
Dois homens de terno escuro se abraçam em um salão luxuoso. O homem à direita, com barba e cabelo grisalhos, sorri enquanto o outro, de costas, o abraça.
O senador Flávio Bolsonaro e o ator Jim Caviezel (X (antigo Twitter)/Reprodução)
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Após fuga, Flávio Bolsonaro se encontra com ator de ‘Dark Horse’ Jim Caviezel Priorize VEJA no Google

Após fugir do Brasil depois da derrota nas eleições, o senador Flávio Bolsonaro (PL) se encontrou com o ator americano Jim Caviezel nesta quinta-feira, 5, durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) na Flórida, nos Estados Unidos. O ex-candidato à presidência e o astro, que interpreta Jair Bolsonaro na cinebiografia Dark Horse, estavam na propriedade do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago para o evento, que reúne lideranças da direita e extrema-direita internacional.

O encontro foi registrado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em um vídeo publicado no X (antigo Twitter) com a legenda “Agora no Mar-a-Lago Flávio Bolsonaro, em liberdade, se encontra com o ator Jim Caviezel”. Flavio chegou a discursar em português na conferência, afirmando acreditar que a derrota na disputa pela presidência não foi o “fim” de sua trajetória.

A participação do senador no evento acontece uma semana após sua fuga do Brasil, que aconteceu na noite de 27 de outubro, após a consolidação da vitória eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Um ano atrás, eu jamais imaginava que seria candidato a presidente do Brasil. Mas eu creio que era um projeto de Deus para mim, não só para mim, mas para a minha nação”, disse.

“Mesmo quando o que parece ser o final não é aquilo que esperávamos, temos que agradecer a Deus e ter ainda mais fé de que ainda não foi o fim […] Grandes coisas estão por vir e eu sei que não foi o fim para o Brasil, e eu sei que não foi o fim para a América. Do que eu tenho a falar para os meus irmãos brasileiros é que ainda não chegou o fim, muita coisa pode acontecer”, completou Flávio.

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Quem é Jim Caviezel

Conhecido por interpretar Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo (2004), o ator americano Jim Caviezel, de 57 anos, assumiu o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na cinebiografia Dark Horse, do diretor Cyrus Nowrasteh, que ainda não foi lançada. Ao longo da carreira, o artista atuou em produções como Além da Linha Vermelha (1998), Alta Frequência (2000), O Conde de Monte Cristo (2002) e Som da Liberdade, sendo reconhecido internacionalmente por suas crenças católicas.

Com mais de 660 000 seguidores nas redes sociais, o ator frequentemente publica mensagens religiosas e demonstra apoio ao governo do presidente Donald Trump, do Partido Republicano.

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