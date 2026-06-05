A apresentadora Angélica revelou como seus filhos adolescentes reagem aos seus posicionamentos francos sobre a vida íntima das mulheres. Segundo ela, os meninos Joaquim e Benício, de 21 e 18 anos, já demonstraram incômodo após ver a mãe admitir que utiliza vibradores, o que ela encarou como oportunidade de aprendizado para os jovens.

A admissão foi feita em entrevista para Fátima Bernardes e Bia Bonemer, dupla de mãe e filha que comanda o podcast Cá Entre Nós. “Tenho um portal chamado Mina – Bem-estar e lá temos entrevistas, falando sobre vários assuntos e temas. E teve uma vez em que estávamos falando sobre vibrador… um dia estava jantando com os dois e eles falaram assim: ‘Mãe, vamos parar com esse negócio. Poxa, você fica falando de umas coisas, dando umas entrevistas, falando lá na Mina uns negócios’. Eles ficam com ciúmes”, relembrou a comunicadora.

Angélica imediatamente repreendeu os meninos pelo julgamento e os deu uma lição de moral. A anedota foi compartilhada por ela a fim de questionar se a entrevistadora Bia Bonemer já havia passado por alguma situação similar com a mãe. “A única coisa que a gente implica com a minha mãe é quando ela posta umas fotos ‘lindas’ nossas da época de adolescência e acha que são a coisa mais linda do mundo”, retrucou a jovem.

Fátima, por sua vez, apontou que a relação entre filhos e pais famosos hoje é diferente por conta das redes sociais, que garantem que qualquer factoide sobre a celebridade chegue às telas de seus entes queridos. O foco do debate então se voltou para a era digital.

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