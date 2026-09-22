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Cultura

Após duas separações, Rick & Renner faziam turnê de quarenta anos

Parceiros desde 1986, os cantores romperam em 2010 e 2015, mas retomaram a parceria em 2018; agenda previa shows até novembro

Por Ana Rita Fernandes 22 set 2026, 14h03
Dois homens sorrindo, um careca com barba grisalha e outro com cabelo escuro, ambos vestindo ternos pretos e camisas sociais escuras, posam contra um fundo claro
Rick e Renner (Instagram/Reprodução)
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Após duas separações, Rick & Renner faziam turnê de quarenta anos Priorizar nos meus resultados Google

Rick & Renner atravessaram quatro décadas de carreira entre sucessos, separações e reencontros. Antes da morte de Rick, a dupla estava em plena atividade e percorria o país com uma turnê que celebrava os 40 anos da parceria de sucessos como Nos Bares da Cidade, Cara de Pau e Ela É Demais.

A trajetória da dupla passou por dois rompimentos desde 1986, ano em que se conheceram. O primeiro aconteceu em 2010, quando os cantores anunciaram a separação após mais de duas décadas de carreira. Dois anos depois, em 2012, Rick e Renner retomaram o projeto e voltaram a trabalhar juntos.

A segunda separação veio em janeiro de 2015. Após episódios delicados envolvendo Renner, Rick decidiu interromper novamente a parceria. Na época, o cantor falou sobre a decisão e afirmou que precisava estabelecer limites e priorizar a família.

Durante o período afastado, Rick formou o projeto Dois Corações com Giovani, que também vivia uma fase de separação da dupla com Gian. O projeto marcou uma nova etapa na carreira de Rick enquanto ele permanecia distante de Renner.

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O reencontro aconteceu em agosto de 2018. Impulsionados pela ligação artística e pelos pedidos do público, Rick e Renner decidiram retomar a parceria. Na época, Rick publicou uma foto ao lado do antigo companheiro e resumiu a reconciliação em uma frase: “Em nome da música”.

A partir daquele momento, os dois voltaram a dividir os palcos e seguiram juntos em uma nova fase da carreira. Anos depois, estavam novamente em uma grande turnê, desta vez celebrando quatro décadas de história.

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A agenda mostrava que a dupla seguia em plena atividade, com shows previstos até novembro. O próximo compromisso seria nesta quinta-feira (24), na 22ª Festa do Peão de Edealina (GO). Também estavam programadas apresentações em Anápolis (GO), Araçatuba (SP), Hidrolândia (GO), Belo Horizonte (MG) e Presidente Castelo Branco (PR).

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