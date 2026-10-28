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Cultura

Após distanciamento, Selena Gomez e Demi Lovato revivem amizade de filme do Disney Channel

Campanha da Rare Beauty traz a dupla recriando momentos do filme 'Programa de Proteção para Princesas' e de seus primeiros vídeos juntos no YouTube

Por Ana Rita Fernandes 28 out 2026, 19h00 | Atualizado em 28 out 2026, 19h03
Duas mulheres, Selena Gomez e Demi Lovato, sentadas no chão com coroas, vestidos de festa e maquiagem. Selena, à esquerda, usa vestido azul-petróleo e aplica blush. Demi, à direita, veste amarelo e toca o rosto. Ambas sorriem para a câmera, em um ambiente com parede de madeira e carpete rosa
Selena Gomez e Demi Lovato em nova campanha da Rare Beauty. (Reprodução/Reprodução)
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Após um período de distanciamento, Selena Gomez e Demi Lovato, estrelas do Disney Channel dos anos 2000 que se conheceram ainda crianças em Barney e Seus Amigos, viveram um reencontro histórico para a nova campanha da marca de beleza de Gomez, Rare Beauty, recriando momentos do filme Programa de Proteção para Princesas (2009) e de seus primeiros vídeos juntos no YouTube. As duas cantoras eram melhores amigas, mas estavam afastadas nos últimos anos. 

A campanha faz referência a vários momentos dos anos da dupla no Disney Channel. Em uma das imagens, Gomez e Lovato recriam o pôster de Programa de Proteção para Princesas, usando versões atualizadas dos vestidos azuis e amarelos usados ​​por suas personagens, Carter Mason e a Princesa Rosalinda.

Em um vídeo publicado no canal de Gomez no YouTube , a dupla revisita sua série de 2008, The Demi and Selena Show, respondendo perguntas, falando sobre paixões da infância e dublando “One and the Same”, o dueto delas do filme.

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A campanha  “Still Making Each Other Blush” – em português, “Ainda Fazendo Uma à Outra Corar”, apresenta o kit de edição limitada “Delena” Soft Pinch Liquid Blush, nome dado em homenagem ao apelido criado pelos fãs para as amigas de infância.

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O kit de US$ 50, aproximadamente R$250, inclui dois tons do blush líquido mais vendido da marca: Hope, preferido por Gomez, e Virtue, escolhido por Lovato. O kit inclui um pincel de blush Soft Pinch, está disponível exclusivamente no site da Rare Beauty, com entregas apenas para os Estados Unidos.

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“Selena e eu compartilhamos muitas lembranças ao longo dos anos, desde a infância, então poder nos conectar dessa forma, em uma campanha que nos traz tanta nostalgia, é um momento de fechamento de ciclo”, disse Lovato em um comunicado.

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“As experiências que compartilhei com a Demi são verdadeiramente únicas. Unir-nos para esta campanha foi uma bela lembrança dessa história e uma oportunidade de celebrar quem somos hoje. Uma só… sempre”, acrescentou Gomez.

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