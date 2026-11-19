Vicent Van Gogh bateu um novo recorde em leilão: a obra de 1890 Châtaigniers en Fleurs — em português Castanheiros em Flor — foi arrematada por 190,4 milhões de dólares, cerca de 1,13 bilhão de reais, na Sotheby’s de Nova York, na noite da quarta-feira, 18. A pintura se tornou a sexta mais cara já vendida nesse tipo de negociação, considerando os valores corrigidos pela inflação. O recorde anterior do pintor holandês em um leilão era de 117,2 milhões de dólares, em 2022.

A obra estava envolta em uma disputa judicial. Segundo herdeiros do editor judeu-alemão Samuel Fischer, antigo proprietário da pintura, ele fora forçado a vendê-la durante a perseguição nazista, em 1936. Após uma longa rodada de negociações na segunda-feira, 16, os herdeiros e os atuais donos— a família argentina Blaquier-Arrieta — chegaram a um acordo cujos termos não foram divulgados, permitindo que o leilão fosse realizado.

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Gunnar Schnabel, advogado dos herdeiros de Fischer, acompanhou o leilão. Em comunicado após a venda, afirmou que a família espera que o grande interesse público pelo caso e sua resolução rápida, justa e adequada ajude em outros processos de famílias que sofreram perseguição durante o regime nazista. Ele observou, porém, que o clima no salão foi pouco animado: não havia “empolgação nem atmosfera de celebração”.

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