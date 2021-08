Após cirurgia, Charlie Watts deixa turnê americana dos Rolling Stones

O baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, de 80 anos, não participará da turnê americana No Filter, que passará por 13 cidades dos Estados Unidos. O músico teria feito passado por uma cirurgia não especificada, em Londres. “Pela primeira vez, meu compasso saiu um pouco errado”, brincou o músico em comunicado oficial. Steve Jordan, que acompanha a banda há muitos anos, será seu substituto.

“Charlie passou por um procedimento que foi totalmente bem-sucedido, mas seus médicos concluíram que ele agora precisa de descanso e recuperação adequada”, disse a banda também comunicado. “Estou trabalhando muito para estar em forma, mas hoje aceitei, por recomendação dos especialistas, que essa recuperação vai demorar um pouco mais”, completou o baterista. “Depois de todo o sofrimento dos fãs por causa do Covid, eu realmente quero que os fãs que comprarem ingressos para esta turnê não fiquem decepcionados com outro adiamento ou cancelamento. Portanto, pedi ao meu grande amigo Steve Jordan para me substituir.”

Desde que entrou na banda, em 1963, Charlie Watts jamais havia deixado de tocar em algum show do grupo. Em 2004, ele foi diagnosticado com câncer na garganta, mas se recuperou. Em entrevista a revista New Musical Express, em 2018, ele afirmou que jamais iria se aposentar.