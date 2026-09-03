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Cultura

Após cancelar turnê, Xamã terá chance de redenção no Rock in Rio

Rapper apresentará show aguardado há seis meses no palco Favela, no domingo, 6

Por Lucas Almeida 3 set 2026, 11h32
Xamã
O rapper Xamã (@euxama/Instagram)
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Após cancelar turnê, Xamã terá chance de redenção no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

Depois de ter as 30 datas da nova turnê canceladas em agosto, Xamã terá a chance de mostrar ao público o show que preparou nos últimos seis meses. O rapper será a principal atração do palco Favela neste domingo, 6, no Rock In Rio.

A turnê Xamã 2026 foi anunciada em março, quando o cantor realizou um show gratuito em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde cresceu e começou a se aproximar do rap. 

O show destacou as principais faixas de Fragmentado, álbum lançado em 2025, que reuniu participações de Milton Nascimento, Adriana Calcanhoto, Black Alien e Liniker. Criado ao longo de cinco anos, o projeto mistura referências do rap, MPB e rock, com rimas sobre família e ancestralidade indígena.

Na época, o carioca ainda estava no ar como o Bagdá na novela Três Graças, da TV Globo. Duas semanas depois do fim da produção, Xamã começou a anunciar as datas oficiais da turnê, até somar 25 cidades do país.

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A turnê foi cancelada em agosto, poucos dias antes da data prevista para a primeira apresentação. O cantor atribuiu a decisão à “necessidade de reorganização da produção”, sem deixar claro quais fatores motivaram o cancelamento — como baixa bilheteria ou outras dificuldades de agenda. Xamã não deixou de compartilhar a frustração com os cancelamentos do projeto, que descreveu como “um sonho”. 

Para o Rock in Rio, o rapper ainda terá a chance de apresentar faixas do álbum Flerte, lançado em agosto. As faixas novas trazem batidas do afrobeat, mistura ritmos tradicionais africanos com jazz, funk e soul, e participação de Ludmilla.

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O retorno aos palcos não significa uma pausa na carreira de ator. Nesta semana, a Netflix anunciou o início da gravação de Casamento Aberto e Outras Coisas que Não Existem, nova série de comédia, em que Xamã estrelará ao lado de Camila Pitanga, Heloisa Périssé e Sergio Guizé.

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TAGS:
O Som e a Fúria
Rap
Rock in Rio
Xamã
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