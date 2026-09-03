Após cancelar turnê, Xamã terá chance de redenção no Rock in Rio
Rapper apresentará show aguardado há seis meses no palco Favela, no domingo, 6
Depois de ter as 30 datas da nova turnê canceladas em agosto, Xamã terá a chance de mostrar ao público o show que preparou nos últimos seis meses. O rapper será a principal atração do palco Favela neste domingo, 6, no Rock In Rio.
A turnê Xamã 2026 foi anunciada em março, quando o cantor realizou um show gratuito em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde cresceu e começou a se aproximar do rap.
O show destacou as principais faixas de Fragmentado, álbum lançado em 2025, que reuniu participações de Milton Nascimento, Adriana Calcanhoto, Black Alien e Liniker. Criado ao longo de cinco anos, o projeto mistura referências do rap, MPB e rock, com rimas sobre família e ancestralidade indígena.
Na época, o carioca ainda estava no ar como o Bagdá na novela Três Graças, da TV Globo. Duas semanas depois do fim da produção, Xamã começou a anunciar as datas oficiais da turnê, até somar 25 cidades do país.
A turnê foi cancelada em agosto, poucos dias antes da data prevista para a primeira apresentação. O cantor atribuiu a decisão à “necessidade de reorganização da produção”, sem deixar claro quais fatores motivaram o cancelamento — como baixa bilheteria ou outras dificuldades de agenda. Xamã não deixou de compartilhar a frustração com os cancelamentos do projeto, que descreveu como “um sonho”.
Para o Rock in Rio, o rapper ainda terá a chance de apresentar faixas do álbum Flerte, lançado em agosto. As faixas novas trazem batidas do afrobeat, mistura ritmos tradicionais africanos com jazz, funk e soul, e participação de Ludmilla.
O retorno aos palcos não significa uma pausa na carreira de ator. Nesta semana, a Netflix anunciou o início da gravação de Casamento Aberto e Outras Coisas que Não Existem, nova série de comédia, em que Xamã estrelará ao lado de Camila Pitanga, Heloisa Périssé e Sergio Guizé.