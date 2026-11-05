Após cancelamento de Jorge & Mateus, vídeo de Gusttavo Lima criticando PT volta a repercutir
Sertanejo participou de encontro com Flávio Bolsonaro
Depois de Jorge & Mateus terem shows cancelados por demonstração de apoio a Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições de 2025, foi a vez de Gusttavo Lima se tornar o alvo de mobilizações. Um vídeo no qual o sertanejo aparece fazendo uma paródia de sua música com o trecho “É o Brasil sem o PT” voltou a repercutir, com alguns criticando a postura de Gusttavo.
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