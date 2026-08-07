Após briga por política, Regina Duarte e filha voltam a atuar juntas

Conhecidas por uma parceria marcante na teledramaturgia com a novela Por Amor, de 1997, as atrizes Regina e Gabriela Duarte irão voltar a atuar juntas. O anúncio foi feito através de uma publicação no Instagram, onde mãe e filha surgem reagindo a um trecho da icônica produção de Manoel Carlos e, na sequência, revelam seu retorno, dessa vez aos teatros. A decisão ocorre após anos de desentendimentos públicos relacionados a questões políticas.

“Acho que eles (o público) vão ter uma boa oportunidade de rever essa dupla, que fez tantas coisas juntas, mais uma vez como mãe e filha. No teatro, de uma forma que vocês nunca viram”, disse Gabriela ao anunciar o retorno da parceria para a produção A Filha da…. “É uma comédia nonsense, e estamos juntas, nos divertindo muito”, completou, dando mais detalhes sobre a peça.

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Embora tenham tido sucesso como Helena e Maria Eduarda na novela de 97, Gabriela e Regina se afastaram por múltiplas razões. A filha afirmou, em declarações anteriores, que sentia a necessidade de romper com o papel de parceira da mãe. “Não gosto mais da ideia de que somos uma dupla inseparável. Daqui a pouco as pessoas não conseguem me ver mais sem estar colada a ela”, disse, em entrevista ao podcast MenoTalks.

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Também pesou o fato de Regina Duarte ser uma apoiadora notável do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegando a ocupar o cargo de secretária especial da cultura durante o mandato do direitista. Na ocasião, Gabriela afirmou que ela e a mãe “não são a mesma pessoa”, e posteriormente revelou que o afastamento também teve a ver com política: “Não me sinto mais obrigada a compartilhar as mesmas ideias, andar juntinhas como se fôssemos aquela duplinha dinâmica inseparável”.