Após ataque cardíaco, Bob Odenkirk agradece apoio de fãs nas redes sociais

Um tuíte de Bob Odenkirk na sexta-feira, 30, acabou com a angústia de fãs e amigos do ator americano. Na terça-feira, 27, Odenkirk passou mal no set de Better Call Saul, em Albuquerque, no Novo México, durante as gravações da sexta e última temporada da série da Netflix. Levado às pressas para o hospital, ele foi atendido imediatamente, mas nenhuma informação sobre seu estado de saúde foi divulgado. Dois dias depois, os representantes do ator disseram apenas que ele estava “em condição estável após experimentar um incidente relacionado ao coração”. Agora, ele mesmo avisa que o pior já passou.

Na sexta, 30, o ator se manifestou por meio de sua conta no Twitter. “Oi. É o Bob ”, tuitou Odenkirk. “Obrigado. À minha família e amigos que me cercaram esta semana. E pela demonstração de amor de todos que expressaram preocupação e cuidado comigo. É opressor. Mas eu sinto o amor e isso significa muito. Tive um pequeno ataque cardíaco. Mas vou ficar bem graças a Rosa Estrada e aos médicos que souberam consertar o bloqueio sem cirurgia.”

Hi. It’s Bob.

Thank you.

To my family and friends who have surrounded me this week.

And for the outpouring of love from everyone who expressed concern and care for me. It’s overwhelming. But I feel the love and it means so much. — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021

Amigos e colegas já haviam se pronunciado. “Acabei de falar com Bob e ele está muito bem!”, escreveu David Cross, que formou uma dupla de comédia com Odenkirk para fazer o programa de esquetes da HBO Mr. Show. “Brincadeiras, palavrões e brincadeiras. Ele e sua família estão maravilhados com a demonstração de amor e preocupação que todos demonstraram. Você terá notícias dele em breve. Mas ele está muito bem !!!”

Odenkirk foi indicado a quatro Emmys por sua atuação em Better Call Saul, série na qual interpreta um advogado chamado Jimmy McGill, que adota o pseudônimo de Saul Goodman para aplicar golpes. É o mesmo “advogado criminal” que apareceu em episódios de Breaking Bad. Ambos os programas foram gravados e, principalmente, ambientados no Novo México. Odenkirk também estava fazendo muitos trabalhos no cinema, como em Anônimo, que será lançado diretamente nos serviços de streaming, e The Post – A Guerra Secreta.