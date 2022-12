Após atacar obras de arte, ativistas do clima miram teatro famoso

Nos últimos meses, ativistas chamaram a atenção do mundo para a questão ambiental atacando obras de arte com tinta ou comida — e também se colando a elas. Agora, as manifestações chegaram também ao teatro: nessa quarta-feira, 7, ativistas jogaram tinta na entrada do célebre teatro de ópera La Scala, em Milão, para protestar contra a indiferença das instituições locais frente às mudanças climáticas. “Decidimos jogar tinta no La Scala para pedir aos políticos presentes no espetáculo desta noite que tirem a cabeça da areia e façam algo para salvar o povo”, escreveu o grupo em nota.

Por volta das 7h30 da manhã do horário local, cinco ativistas do grupo Ultima Generazione lançaram baldes de tinta na fachada e na entrada do prédio enquanto uma dupla segurava cartazes com os dizeres “Última Geração: sem gás e sem carbono”. A manifestação aconteceu horas antes da noite de abertura da nova temporada de apresentações, que terá a presença do presidente italiano Sergio Mattarella e da primeira-ministra Giorgia Meloni. “Em vez de tomar as medidas necessárias para proteger o futuro da Itália da seca e dos desastres climáticos, a política está se fechando para desfrutar de um show para poucos”, critica a nota.

Segundo a agência AFP, a polícia prendeu os ativistas logo após a ação, enquanto funcionários do teatro trabalhavam para remover toda a tinta lançada pelos ativistas. Antes de escolher o teatro como alvo, o grupo italiano foi responsável por outros protestos polêmicos. No mês passado, jogaram sopa sobre uma obra de Van Gogh em Roma, atiraram um líquido preto em uma pintura de Gustav Klimt em Viena e enfarinharam um carro esportivo pintado pelo americano Andy Warhol que estava em exibição em Milão.

Confira:

Questa mattina abbiamo colorato con della vernice lavabile l’entrata del teatro, e abbiamo gridato a pieni polmoni quanto tutto ciò sia atroce e paradossale.#ultimagenerazione #a22network #disobbedienzacivile #nonviolenza #milano #teatrolascala pic.twitter.com/OK4qj1IZ7G — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) December 7, 2022