Após adiamento, cerimônia do Grammy ganha nova data em abril

Os organizadores da 64ª edição do Grammy Awards divulgaram a nova data da premiação, após o adiamento em decorrência da variante ômicron. A nova cerimônia será realizada no dia 3 de abril, no MGM Grand Garden, em Las Vegas. O humorista Trevor Noah será o apresentador.

Originalmente, a premiação estava prevista para ocorrer no dia 31 de janeiro. Em 2021, a cerimônia do Grammy foi realizada no dia 14 de março, de maneira híbrida e envolta em diversos protocolos de saúde, mas sem a presença do público. Tradicionalmente, o prêmio é realizado no Staples Center, em Los Angeles.

“Estamos animados para levar o Grammy Awards para Las Vegas pela primeira vez e fazer um espetáculo de primeira linha”, disse o diretor executivo da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr., em comunicado.