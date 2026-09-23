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Cultura

Após 48 anos juntos, Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli se preparam para ser avós

Filho do casal espera primeiro filho

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 10h33 | Atualizado em 23 set 2026, 10h40
Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli
Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli - (Roberto Filho/Divulgação)
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Após 48 anos juntos, Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli se preparam para ser avós Priorizar nos meus resultados Google

Bruna Lombardi, 74 anos, e Carlos Alberto Riccelli, 80, serão avós pela primeira vez. A gravidez foi anunciada pelo filho único do casal, Kim Riccelli, 44, que espera o primeiro filho com a instrutora de ioga Carla Labate. Kim compartilhou a notícia nas redes sociais e chamou o momento de “Nossa Alquimia Sagrada”.

Duas fotos lado a lado de um casal sorrindo em meio a folhagens verdes. Na esquerda, o homem abraça a mulher grávida por trás, ambos olhando para frente. Na direita, ele beija a testa dela, que sorri para a câmera, com a barriga exposta
Kim Ricccelli, filho de Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli, ao lado da esposa grávida, Carla Labate (Instagram/Reprodução)

A chegada do bebê amplia uma história familiar construída ao longo de uma relação de quase cinco décadas, uma das mais duradouras no meio artístico. Bruna e Riccelli se conheceram em 1978, durante as gravações de Aritana, novela da TV Tupi. A parceria profissional se transformou em relacionamento, e os dois passaram a dividir também projetos no cinema e na televisão. O casal teve apenas um filho, Kim.

A relação profissional entre os dois também se estendeu para a vida adulta de Kim. Diretor e cineasta, ele trabalhou em projetos audiovisuais ao lado dos pais, mantendo uma ligação com o universo artístico em que Bruna e Riccelli construíram suas carreiras.

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