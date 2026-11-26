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Após anos de acusações e batalhas nos tribunais, Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo extrajudicial sobre a vinícola francesa Château Miraval. O acerto encerra um dos capítulos mais conturbados do divórcio do ex-casal. Entenda os bastidores e os termos do processo.

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Dez anos após o início dos trâmites do divórcio, Angelina Jolie e Brad Pitt finalmente encerraram a disputa judicial em curso desde 2022 pela vinícola francesa Château Miraval. Nesta quarta-feira, 25, os astros anunciaram em comunicado conjunto que o processo foi finalizado depois de ambos chegarem a um acordo extrajudicial.

“Chegamos a um acordo fora dos tribunais, no melhor interesse de nossa família, e não faremos outros comentários”, diz a declaração divulgada por representantes do ex-casal. A ação ultrapassou o âmbito comercial após uma manifestação judicial feita por Jolie ter feito ressurgir uma série de acusações de abuso contra Pitt.

A batalha na Justiça começou há cerca de quatro anos, quando Pitt processou a ex-mulher por vender sua participação de 50% na propriedade francesa ao grupo vinícola Tenute del Mondo. Na ocasião, o ator alegou que os dois possuíam um acordo prévio em que nenhuma das partes poderia negociar sua participação sem o consentimento da outra – compromisso este que foi negado por Jolie. O astro, que classificou a decisão como “vingativa” e “ilegal”, argumentou que a ex-companheira havia destruído um espaço privado que funcionava como uma segunda casa da família.

A atriz pediu o divórcio em 2016, após 12 anos de casamento, logo após uma situação vivida durante um voo em um jatinho particular que voltava da Europa. O processo, que só foi concluído no fim de 2024, teve grande parte dos detalhes mantidos em sigilo, mas a disputa pela vinícola trouxe à tona informações sobre o conflito entre os dois.

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Em resposta ao processo de Pitt, Jolie apresentou documentos nos quais relatou um episódio de violência contra ela e os filhos no voo particular em questão. Na ação movida, a modelo também afirma que o ex-marido havia exigido que ela assinasse um amplo acordo de confidencialidade para tentar encobrir os abusos contra a família.

A conduta de Pitt durante o voo feito em 2016 foi investigada pelo FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos) e outras autoridades de serviços de proteção à infância, com foco no tratamento dado ao filho mais velho do casal, Maddox Chivan Jolie. Ainda no fim daquele ano, o FBI divulgou um comunicado afirmando que não daria continuidade à investigação, e o procurador do caso não apresentou mais acusações.

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