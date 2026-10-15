Após 10 anos, U2 retorna ao Brasil com turnê ‘The Greatest Show On Earth’

Após uma década da última passagem pelo Brasil, o U2 anunciou dois shows no país em 2027, como parte da turnê Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth. Nesta quinta-feira, 15, a banda de rock irlandesa divulgou que irá se apresentar nos dias 10 e 12 de março, às 21h, no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

Os ingressos variam de R$ 345,00 a R$ 3 mil e podem ser adquiridos pelo site oficial da Ticketmaster Brasil, a partir das 10h de 22 de outubro, quando serão abertas as vendas para o público geral. A turnê conta com shows de abertura de Beck e também passará pela Cidade do México e Buenos Aires na América Latina.

Junto ao anúncio dos shows, o grupo também divulgou o lançamento de uma nova música, que leva o mesmo nome da turnê. Coescrita pelo U2 e Brian Eno, a faixa é o terceiro single do disco Carnaval De Luz, que será lançado em 13 de novembro.

A banda esteve no Brasil pela última vez em outubro de 2017, quando os rockeiros trouxeram a turnê The Joshua Tree Tour 2017 para São Paulo, também no MorumBIS. Além do repertório do novo lançamento, as próximas apresentações também prometem reunir sucessos antigos do quarteto formado por Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.

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