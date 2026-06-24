Apoio a Rodrigo Branco resgata antiga rivalidade entre Marquezine e Marina Ruy Barbosa
Empresário foi condenado por racismo contra a ex-BBB Thelma Assis
A relação entre Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa voltou ao centro das atenções após o episódio envolvendo Rodrigo Branco, condenado por racismo contra a ex-BBB Thelma Assis. O caso reacendeu especulações sobre uma suposta rivalidade entre as duas atrizes, que há anos têm seus nomes associados a comparações e rumores de afastamento nos bastidores da televisão.
A discussão ganhou força após manifestações relacionadas ao empresário. Enquanto Marquezine foi uma das famosas que curtiram uma publicação de Rodrigo, Marina reagiu ao post de Thelminha, ignorando o outro posicionamento. A situação reascendeu os rumores de possíveis atritos entre as duas.
A suposta rixa começou a ser ventilada especialmente após períodos de afastamento público, unfollow nas redes sociais e comparações constantes entre as atrizes, que cresceram na televisão e fizeram parte da mesma geração de artistas.
Em entrevistas anteriores, Marina Ruy Barbosa afirmou que os rumores de rivalidade eram alimentados por comparações entre mulheres e disse que existia respeito entre as duas. Bruna também já declarou que elas não eram amigas, mas negou que um afastamento nas redes sociais representasse uma briga.
Apesar das especulações, as atrizes nunca confirmaram uma inimizade pública. A relação entre elas segue sendo marcada mais por especulações do que por declarações diretas de conflito.
Entenda o caso Rodrigo Branco
Rodrigo Branco foi condenado a pagar uma indenização de mais de 76 mil reais à médica e ex-BBB por danos morais. A decisão se refere a um comentário em uma live realizada em 2020, quando ela ainda estava confinada na casa do BBB 20. Na ocasião, o empresário afirmou que ela era uma “negra coitada” e que torcer por ela era “racismo”. Em um vídeo publicado após a condenação, Branco afirmou que fará o pagamento integral da indenização e disse estar arrependido das falas.