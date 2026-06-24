Apoio a Rodrigo Branco resgata antiga rivalidade entre Marquezine e Marina Ruy Barbosa

A relação entre Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa voltou ao centro das atenções após o episódio envolvendo Rodrigo Branco, condenado por racismo contra a ex-BBB Thelma Assis. O caso reacendeu especulações sobre uma suposta rivalidade entre as duas atrizes, que há anos têm seus nomes associados a comparações e rumores de afastamento nos bastidores da televisão.

A discussão ganhou força após manifestações relacionadas ao empresário. Enquanto Marquezine foi uma das famosas que curtiram uma publicação de Rodrigo, Marina reagiu ao post de Thelminha, ignorando o outro posicionamento. A situação reascendeu os rumores de possíveis atritos entre as duas.

A suposta rixa começou a ser ventilada especialmente após períodos de afastamento público, unfollow nas redes sociais e comparações constantes entre as atrizes, que cresceram na televisão e fizeram parte da mesma geração de artistas.

Em entrevistas anteriores, Marina Ruy Barbosa afirmou que os rumores de rivalidade eram alimentados por comparações entre mulheres e disse que existia respeito entre as duas. Bruna também já declarou que elas não eram amigas, mas negou que um afastamento nas redes sociais representasse uma briga.

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Apesar das especulações, as atrizes nunca confirmaram uma inimizade pública. A relação entre elas segue sendo marcada mais por especulações do que por declarações diretas de conflito.

Entenda o caso Rodrigo Branco

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Rodrigo Branco foi condenado a pagar uma indenização de mais de 76 mil reais à médica e ex-BBB por danos morais. A decisão se refere a um comentário em uma live realizada em 2020, quando ela ainda estava confinada na casa do BBB 20. Na ocasião, o empresário afirmou que ela era uma “negra coitada” e que torcer por ela era “racismo”. Em um vídeo publicado após a condenação, Branco afirmou que fará o pagamento integral da indenização e disse estar arrependido das falas.