Apesar de queda, bilheteria de cinemas em janeiro é a 2ª maior da pandemia

No mês de janeiro, os cinemas brasileiros embolsaram 154,8 milhões de reais em bilheteria, aponta um levantamento divulgado pela Comscore a pedido de VEJA. O montante é a segunda melhor arrecadação mensal desde o início da pandemia, em março de 2020, mas representa uma queda de 43,89% em relação aos 276 milhões de dezembro de 2021 —mês que lidera com folga o ranking de renda da era pandêmica.

No último final de semana, a arrecadação total da bilheteria nacional ficou em 13,64 milhões, arrebanhando um público de 678.000 pessoas entre os dias 27 e 30. Essa é a terceira semana seguida que os cinemas registram queda, desde que abocanharam 32,35 milhões de reais entre os dias 6 e 9. O líder, mais uma vez, é Homem Aranha: Sem Volta Para Casa, que embolsou 3,59 milhões em sua sétima semana em cartaz — o filme não abandonou o primeiro lugar desde que estreou, em 16 de dezembro. Completam o pódio o terror Pânico (2,6 milhões) e a animação Sing 2 (2 milhões) — o lançamento da semana, Spencer, que traz Kristen Stewart na pele da princesa Diana, ficou na quinta colocação, com 870.000 reais.

Há mais de um mês e meio em cartaz, o sucesso de Homem-Aranha explica como janeiro pode ter registrado uma queda tão abrupta e ainda assim seguir como o segundo melhor mês da pandemia: só no primeiro dia de exibição no país, o longa arrecadou, sozinho, 34 milhões de reais, e levou aos cinemas 1,5 milhão de espectadores — mais do que todos os filmes juntos na última semana. Nos quatro primeiros dias, foram 103,7 milhões de reais em bilheteria, a melhor estreia no Brasil desde o início das medições da Comscore — com ou sem pandemia.

Com o longa perdendo força, e sem equivalentes com o mesmo peso estreando, a bilheteria nacional voltou a patamares mais corriqueiros para a pandemia: depois de dezembro e janeiro, os meses com maior arrecadação foram, respectivamente, novembro e outubro de 2021, com 124 e 117 milhões de reais, respectivamente. Ignorando o estrondoso dezembro, a tendência parece ser de recuperação, mesmo com o avanço da variante ômicron, que fez os casos saltarem no país nesse início de ano.