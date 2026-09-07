Apesar de carisma, banda e cantora brasileira, Jon Batiste desanima Rock In Rio

Uma das atrações do Palco Mundo nesta segunda-feira, 7, o multi-instrumentista Jon Batiste passou longe de conquistar o público presente no Rock in Rio — embora tenha se esforçado para isso. Indo além de suas tradicionais características do jazz, o americano fez questão de se aproximar da cultura brasileira: vestiu uma camisa em homenagem ao país, incluiu músicas de artistas brasileiros no repertório, contou com uma banda formada por músicos brasileiros, convidou uma música brasileira, Nêgah Santos, e ainda levou a bailarina Ingrid Silva ao palco. Apesar de todos os esforços para criar conexão com a plateia, porém, o show não chegou a empolgar.

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