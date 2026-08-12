Apelo de Tamara Klink não dá certo e autora continua liderando lista de mais vendidos

“Não comprem mais o livro Bom Dia, Inverno“, disse a escritora Tamara Klink, de 29 anos, na última sexta-feira, 7. Autora da obra que tem liderado a lista de mais vendidos do gênero não-ficção no Brasil há meses, a filha de Amyr Klink fez um apelo aos seguidores em seu perfil no Instagram recentemente, pedindo para que os leitores fizessem os exemplares circularem, emprestando, doando ou levando até alguma biblioteca.

“Já tem muitos livros Bom Dia, Inverno circulando pelo Brasil todo e, se vocês puderem, se tiverem acesso a uma biblioteca, se tem pessoas da família, colegas, pessoas do trabalho. Faça esses livros circularem, é para isso que eles servem, para isso que existem”, disse ela na ocasião. Apesar da grande repercussão da fala – que não foi bem recebida por internautas nas redes sociais – o pedido de Tamara ainda não a desbancou do topo.

Em primeiro lugar na lista feita por VEJA há 14 semanas consecutivas, pouco mais de 4 meses, o livro foi lançado pela Companhia das Letras e acompanha a experiência real de Tamara ao longo de oito meses completamente sozinha em um pequeno veleiro sobre o mar da Groenlândia, no Ártico, entre 2023 e 2024. Pessoa mais jovem da América Latina a cruzar o Atlântico em solitário, a escritora fala sobre os perigos e as descobertas da viagem, refletindo acerca de questões como solidão, sobrevivência, meio ambiente e liberdade.

Pouco depois de compartilhar o apelo para que as pessoas não comprassem mais o livro, Tamara se retratou em seu perfil no Instagram, pedindo desculpas por não ter levado outros pontos de vista em consideração.

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