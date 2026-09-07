Aos 96 anos, Tony Tornado faz história no Rock in Rio

Aos 96 anos, Tony Tornado surpreendeu o público do Rock in Rio ao subir ao Palco Sunset durante o show do Jota Quest, que fez uma homenagem ao Tim Maia (1942-1998), neste domingo, 6, tomado pela chuva na Cidade do Rock. Ao lado do filho, Lincoln Tornado, e vestindo uma blusa com o rosto do homenageado, ele cantou Sossego, um dos clássicos do repertório do Síndico, e esbanjou disposição ao interagir com Rogério Flausino e a plateia.

A aparição também entrou para a história do festival: Tony se tornou o artista mais velho a se apresentar no Rock in Rio. O momento foi ainda mais simbólico porque ele tem uma relação antiga com o Jota Quest e participou do primeiro álbum da banda, lançado em 1996.

A apresentação aconteceu no mesmo dia em que o festival recebeu atrações como Black Eyed Peas, Nelly, Ne-Yo e Calvin Harris. Além da emoção, o show em homenagem a Tim Maia foi recheado de sucessos do músico, como Você, Vale Tudo e Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar).

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)