Aos 93 anos, Othon Bastos traz a Brasília monólogo premiado
Com mais de 100.000 espectadores, “Não me entrego, não!” faz temporada especial na Caixa Cultural a partir do dia 6 de agosto
O monólogo autobiográfico “Não me entrego, não!” estrelado por Othon Bastos chega à capital federal em uma temporada especial de 06 a 14 de agosto, na Caixa Cultural Brasília. O espetáculo que celebra a trajetória artística do ator de 93 anos destaca a resiliência e vitalidade de um dos maiores nomes do cinema, teatro e da teledramaturgia do Brasil.
A peça que já foi assistida por mais de 100.000 pessoas e rendeu ao artista o Prêmio Shell de melhor ator, mescla memórias pessoais de Othon Bastos com a história da cultura brasileira. Quem assina o texto e a direção é o dramaturgo Flávio Marinho, que comemora o retorno da encenação. “É com o maior orgulho e alegria que eu vejo o sucesso nacional da peça. Mais de um ano e meio em cartaz contando a história de vida de um ator que se confunde com a história do Brasil. Ver Othon fazendo o povo rir – e rindo de si mesmo – é um privilégio único”, afirma o diretor.
As apresentações na Caixa Cultural Brasília terão ainda a participação da atriz Marta Paret. Ela atua como um apoio cênico para a memória do ator, fazendo-o relembrar diversos episódios da sua vida em cena.
Para o ator, aclamado pela crítica e público, a ideia é levar lembranças alegres e divertidas ao palco para que a plateia possa compreender o que se passa na vida de um artista brasileiro. “Quando se recebe um dom como esse, você tem a capacidade de doar o que recebeu. Então é isso que eu quero, me doar e que as pessoas me leiam. Quero que elas vejam quem eu sou e como sou”, explica Bastos.
Serviço:
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[Teatro] “Não me entrego, não!” com Othon Bastos
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Local: CAIXA Cultural Brasília (SBS Q. 4 Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF)
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Datas: de 06 a 14 de agosto de 2026 (de quinta a domingo e de terça a sexta)
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Horário: Terça a sábado, às 20h / Domingo, às 19h
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Acessibilidade: Às sextas-feiras, as sessões terão tradução em Libras