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Cultura

Aos 93 anos, Othon Bastos traz a Brasília monólogo premiado

Com mais de 100.000 espectadores, “Não me entrego, não!” faz temporada especial na Caixa Cultural a partir do dia 6 de agosto

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 18h30
Homem idoso de cabelos brancos, sorrindo amplamente, usando paletó marrom, colete escuro e gravata estampada, sentado em um ambiente escuro com um foco de luz vindo de cima
Foto de Othon Bastos em cena (Beti Niemeyer/Divulgação)
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Aos 93 anos, Othon Bastos traz a Brasília monólogo premiado Priorizar nos meus resultados Google

O monólogo autobiográfico “Não me entrego, não!” estrelado por Othon Bastos chega à capital federal em uma temporada especial de 06 a 14 de agosto, na Caixa Cultural Brasília. O espetáculo que celebra a trajetória artística do ator de 93 anos destaca a resiliência e vitalidade de um dos maiores nomes do cinema, teatro e da teledramaturgia do Brasil.

A peça que já foi assistida por mais de 100.000 pessoas e rendeu ao artista o Prêmio Shell de melhor ator, mescla memórias pessoais de Othon Bastos com a história da cultura brasileira. Quem assina o texto e a direção é o dramaturgo Flávio Marinho, que comemora o retorno da encenação. “É com o maior orgulho e alegria que eu vejo o sucesso nacional da peça. Mais de um ano e meio em cartaz contando a história de vida de um ator que se confunde com a história do Brasil. Ver Othon fazendo o povo rir – e rindo de si mesmo – é um privilégio único”, afirma o diretor.

As apresentações na Caixa Cultural Brasília terão ainda a participação da atriz Marta Paret. Ela atua como um apoio cênico para a memória do ator, fazendo-o relembrar diversos episódios da sua vida em cena.

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Para o ator, aclamado pela crítica e público, a ideia é levar lembranças alegres e divertidas ao palco para que a plateia possa compreender o que se passa na vida de um artista brasileiro. “Quando se recebe um dom como esse, você tem a capacidade de doar o que recebeu. Então é isso que eu quero, me doar e que as pessoas me leiam. Quero que elas vejam quem eu sou e como sou”, explica Bastos.

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Serviço:

  • [Teatro] “Não me entrego, não!” com Othon Bastos

  • Local: CAIXA Cultural Brasília (SBS Q. 4 Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF)

  • Datas: de 06 a 14 de agosto de 2026 (de quinta a domingo e de terça a sexta)

  • Horário: Terça a sábado, às 20h / Domingo, às 19h

  • Acessibilidade: Às sextas-feiras, as sessões terão tradução em Libras

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