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Cultura

Aos 90 anos, Woody Allen revela detalhes do seu próximo filme

Longa tem filmagens previstas para começar em 5 de outubro

Por Giovanna Fraguito 4 out 2026, 14h00
O cineasta americano Woody Allen
O cineasta americano Woody Allen (//Divulgação)
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Aos 90 anos, Woody Allen revela detalhes do seu próximo filme Priorize VEJA no Google

Em Madri para apresentar dois de seus atores, Alexi Wasser e Peter Vives, Woody Allen, 90, revelou detalhes do primeiro filme que pretende rodar na capital espanhola. “Madri é uma cidade muito elegante e bonita, perfeita para o tipo de atmosfera que queria para a história. É uma comédia com romance, intriga, infidelidade e todos os ingredientes que sempre achei que fariam uma ótima história. Acho que tenho todos os ingredientes para um filme muito bom, mas isso ainda está por ver. Agora vem a parte difícil. Tenho que fazer o filme e montá-lo, e ele tem que estar à altura das minhas expectativas. Isso não significa que estará, mas farei o meu melhor”, disse.

Ainda sem título, o longa tem filmagens previstas para começar em 5 de outubro e contará com financiamento público, sob a condição de que ajude a projetar Madri nas telas. A equipe técnica será majoritariamente espanhola e inclui o diretor de fotografia José Luis Alcaine, a figurinista Sonia Grande e mais de 370 profissionais locais envolvidos nas filmagens e na pós-produção.

Transformar cidades em personagens de seus filmes não é novidade para Allen. Em Manhattan (1979), Nova York aparece quase como protagonista, embalada pela música de George Gershwin e eternizada em cenas como a do banco em Sutton Place Park. Décadas depois, o diretor voltou a explorar esse recurso em Para Roma com Amor (2012), desta vez usando a capital italiana como pano de fundo para suas histórias de romance, desencontros e infidelidade.

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