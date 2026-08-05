Aos 90 anos, Boni nega estar ‘gagá’ e critica seguidor
Ex-diretor da Globo foi ofendido devido à confusão sobre a origem do tema musical do 'Jornal Nacional'
O ex-vice-presidente de operações da Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido pelo apelido “Boni”, utilizou o Instagram nesta terça-feira, 4, para rebater um comentário que o acusou de estar “ficando gagá e esquecendo o que fez”. O xingamento partiu de outra publicação na qual o empresário de 90 anos apontou a faixa The Fuzz, do compositor Frank De Vol como origem do tema do Jornal Nacional.
“É uma acusação meio esquisita”, rebateu Boni. Dirigindo-se ao autor do comentário, foi categórico: “Paul, escreve no teu caderninho e aprende. A música do Jornal Nacional é The Fuzz. Fui eu, junto com Antônio Faya, que editei a música”. Ele então explicou a confusão que faz muitos acreditarem que a canção utilizada pelo noticiário seja Summer ’68, do Pink Floyd — tal faixa, composta por Richard Wright, tem acordes parecidos com o tema editado por Boni e foi utilizada pelo Banco Nacional em vinhetas televisionadas.
“Pelo amor de Deus, nada de grosserias”, encerrou o pai de Boninho. “O que é bom, acima de tudo, é pesquisar com carinho e com cuidado. Vamos sempre lembrar que divertir é a melhor coisa que existe no mundo”.
https://www.instagram.com/reel/Dbn7pzuRbro/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
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