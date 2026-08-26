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Cultura

Aos 85 anos, Ney Matogrosso anuncia nova turnê: “Sempre atravessei os limites”

Cantor começa as apresentações em 30 de janeiro de 2027, no Nubank Parque; depois, ele segue para Curitiba, Recife, BH e RJ

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 18h29 | Atualizado em 26 ago 2026, 19h22
Ney Matogrosso
Ney Matogrosso (Wagner Meier/Getty Images)
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Ney Matogrosso anunciou sua nova turnê, 85 Anos de Ousadia, nesta quarta-feira, 26, durante coletiva de imprensa.

“Sempre atravessei os limites, e não saberia viver de outra maneira. Não era para chocar, era uma necessidade minha de estar solto”, disse o cantor.

Serão dez shows ao todo e cada um contará com um figurino inspirado em seus modelitos icônicos. “Não é copiar, é se inspirar nos figurinos do passado”, explicou o cantor, “eles já começaram a ser feitos. O primeiro será o visual de Bandido, mas será um Bandido todo de ouro”.

Na conversa com jornalistas, Ney negou aposentadoria: “Não estou me me despedindo”.

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Até o momento, apenas cinco datas foram reveladas. A turnê começa em 30 de janeiro de 2027 em São Paulo, no Nubank Parque, e então segue para Curitiba em 3 de abril, na Arena da Baixada. A próxima parada é Recife, em 17 de abril, no Classic Hall. Belo Horizonte recebe o show em 1º de maio, na Esplanada do Mineirão. Por hora, a parada final é o Rio de Janeiro, onde Ney comandará o Maracanã em 18 de dezembro.

Clientes Itaú têm pré-venda exclusiva com 30% de desconto e parcelamento em até 3x sem juros (em todo o período). A pré-venda para clientes Private e Personnalité começa nesta quinta-feira, 27, e vai até as 10h do dia seguinte. A partir daí, quaisquer clientes do banco poderão adquirir entradas. A venda geral começa na segunda-feira, 31, às 12h. 

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