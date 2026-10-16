Aos 52, Bianca Rinaldi posta nu artístico para celebrar aniversário

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A atriz Bianca Rinaldi celebrou seus 52 anos de forma marcante, compartilhando uma foto nua nas redes sociais com a mensagem “Bem-vindo 5.2! Tô aqui de corpo, alma, inteira, verdadeira, para você”. Atualmente em Jundiaí, a ex-paquita e estrela de ‘A Escrava Isaura’ reflete sobre a idade, a criança interior e a vida no interior com a família, buscando proximidade familiar.

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A atriz Bianca Rinaldi completou 52 anos nesta quinta-feira, 15, e celebrou a data com uma foto nua compartilhada em seu perfil nas redes sociais. “Bem-vindo 5.2! Tô aqui de corpo, alma, inteira, verdadeira, para você”, escreveu na legenda.

Afastada da televisão, ela vive atualmente em Jundiaí, no interior de São Paulo, ao lado do marido, Eduardo Menga, de 73 anos, e das filhas gêmeas Sofia e Beatriz, de 17 anos. Bianca ficou conhecida por interpretar a protagonista na versão da novela A Escrava Isaura exibida pela Record em 2004, além de participar de produções como Pequena Travessa e Pícara Sonhadora, do SBT, e Prova de Amor e Os Mutantes, também da Record.

Antes de assumir papéis nos folhetins, atuava como uma das paquitas de Xuxa no Xou da Xuxa, da Globo, sob o nome da animada Xiquita Bibi. Agora, aos 52, ela celebra a criança interior e a importância de acolher esse lado de si mesma: “Estou aqui com a minha criança também, cuidando sempre dela e acolhendo você”, disse. Ao final da mensagem, Bianca também agradeceu às mensagens recebidas e agradeceu pela saúde.

Vivendo no interior desde a pandemia de Covid-19, a atriz revelou anteriormente que a decisão de se mudar do Rio de Janeiro foi motivada, principalmente, pelo desejo de aproximar as filhas dos meio-irmãos, frutos do primeiro casamento de seu marido.

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