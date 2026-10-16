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Cultura

Aos 52, Bianca Rinaldi posta nu artístico para celebrar aniversário

Afastada da televisão, atriz vive em Jundiaí ao lado da família desde a pandemia do Covid-19

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 10h46 | Atualizado em 16 out 2026, 10h52
Bianca Rinaldi
Bianca Rinaldi (Reprodução/Reprodução)
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A atriz Bianca Rinaldi completou 52 anos nesta quinta-feira, 15, e celebrou a data com uma foto nua compartilhada em seu perfil nas redes sociais. “Bem-vindo 5.2! Tô aqui de corpo, alma, inteira, verdadeira, para você”, escreveu na legenda.

Afastada da televisão, ela vive atualmente em Jundiaí, no interior de São Paulo, ao lado do marido, Eduardo Menga, de 73 anos, e das filhas gêmeas Sofia e Beatriz, de 17 anos. Bianca ficou conhecida por interpretar a protagonista na versão da novela A Escrava Isaura exibida pela Record em 2004, além de participar de produções como Pequena Travessa e Pícara Sonhadora, do SBT, e Prova de Amor e Os Mutantes, também da Record.

Antes de assumir papéis nos folhetins, atuava como uma das paquitas de Xuxa no Xou da Xuxa, da Globo, sob o nome da animada Xiquita Bibi. Agora, aos 52, ela celebra a criança interior e a importância de acolher esse lado de si mesma: “Estou aqui com a minha criança também, cuidando sempre dela e acolhendo você”, disse. Ao final da mensagem, Bianca também agradeceu às mensagens recebidas e agradeceu pela saúde.

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Vivendo no interior desde a pandemia de Covid-19, a atriz revelou anteriormente que a decisão de se mudar do Rio de Janeiro foi motivada, principalmente, pelo desejo de aproximar as filhas dos meio-irmãos, frutos do primeiro casamento de seu marido.

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