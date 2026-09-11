Ao vivo na Band, Bocardi acusa SBT de usá-lo como “pano de fundo” sobre caso Master

Após encerrar seu contrato de trabalho com o SBT por causa de uma denúncia nas redes sociais de praticar extorsão a prefeituras do estado de São Paulo, Rodrigo Bocardi entrou ao vivo no Melhor da Tarde, da Band, nesta sexta-feira, 11, para declarar seu lado da história e acusou o SBT de usá-lo como “pano de fundo” sobre o caso Master, uma vez que foi divulgado o envolvimento de Fábio Faria com o banqueiro Daniel Vorcaro na promoção de uma festa para autoridades e mulheres na boate Madame Satã.

Na conversa com Leo Dias, Bocardi mostrou sua indignação com a demissão do SBT. “[O SBT] Me usa como pano de fundo para esconder a gravidade que tem hoje dentro do SBT com esse assunto de Master, esse assunto de Vorcaro, Fabio Faria, o ex-ministro das Comunicações [do governo Bolsonaro], ele é casado com Patricia Abravanel, que é uma das donas do SBT, ele [Faria] tem envolvimento com o Vorcaro e dinheiro do Banco Master”, disse o ex-apresentador do SBT Cidades.

Dias tentou interromper a fala de Bocardi, mas sem sucesso, e mostrou desespero com a sequência de acusações. Em determinado momento, a direção cortou a fala do entrevistado, e Leo chamou para um intervalo comercial. “Desculpa, Leo, mas é importante dizer, você perguntou para mim porque eu decidi romper, decidi romper porque eu não posso trabalhar em uma emissora…”, dizia Bocardi, até ser silenciado.

Continua após a publicidade

O SBT soltou um comunicado nesta tarde sobre o rompimento da parceria entre a emissora e Bocardi. “O SBT tomou conhecimento, pelas redes sociais, de uma denúncia relacionada ao apresentador Rodrigo Bocardi, e não encontrou fatos ou provas que comprometessem o comportamento e a idoneidade do profissional. No entanto, como a parceria entre SBT e BocaTV já havia sido desfeita, Rodrigo Bocardi tomou a decisão, e o SBT aceitou, de encerrar por completo o contrato com a emissora e se dedicar integralmente às suas empresas”, diz a nota.