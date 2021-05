Ao anunciar lançamentos, Marvel atesta que vai dominar os cinemas até 2022

A Marvel divulgou nesta segunda-feira, 3, o calendário dos próximos filmes a serem lançados pelo estúdio. Em decorrência da pandemia, muitos títulos haviam sido adiados. Agora, com a reabertura dos cinemas, principalmente no exterior, o estúdio irá dominar as salas até 2022 com oito lançamentos, como Os Eternos e a sequência de Pantera Negra, além de mais dois filmes marcados para 2023.

Antes da Covid-19 ter assolado o mundo, o estúdio ostentava uma agenda ousada. Em 2018 e 2019, o Universo Cinematográfico da Marvel divulgou seis filmes no total, três em cada ano. Já em 2020, com o fechamento dos cinemas causado pela pandemia, o estúdio adiou longas como Viúva Negra e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Agora, tem na manga uma longa fila de superproduções, com quatro filmes previstos para 2021 e mais quatro para 2022, que farão do selo Marvel uma constante nos cinemas, e uma pedra no sapato de outras distribuidoras em busca de um bom espaço na agenda de estreias. Confira abaixo as datas agendadas pelo estúdio para o lançamento de seus próximo filmes:

Viúva Negra – 9 de julho de 2021

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis – 3 de setembro de 2021

Os Eternos – 5 de novembro de 2021

Spider-Man – No Way Home – 17 de dezembro de 2021

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura – 25 de março de 2022

Continua após a publicidade

Thor – Love and Thunder – 6 de maio de 2022

Pantera Negra: Wakanda Forever – 8 de julho de 2022

Capitã Marvel 2 – The Marvels – 11 de novembro de 2022

Homem-formiga e a Vespa: Quantumania – 17 de fevereiro de 2023

Guardiões da Galáxia – Volume 3 – 5 de maio de 2023

Dirigido pela vencedora do Oscar Chloé Zhao, Os Eternos é um dos títulos mais aguardados de 2021. O longa acompanha um grupo de super-humanos criados por alienígenas. Zhao, que é chinesa, fez história este ano ao ser a primeira mulher asiática a vencer o prêmio de melhor direção. O presidente da Marvel, Kevin Feige, elogiou seu “estilo único” e disse que o trabalho da diretora é impressionante.

Outro título que chamou atenção no anúncio do estúdio foi Pantera Negra: Wakanda Forever. O filme terá como foco outros personagens de Wakanda. Segundo Kevin Feige, Chadwick Boseman, que interpretou o rei T’Challa e faleceu em 2020, não será substituído.