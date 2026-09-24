Any Gabrielly revela como maternidade solo da própria mãe a inspirou em Habeas Corpus, nova série da Netflix

Estrela de Habeas Corpus, primeiro drama jurídico da Netflix Brasil, ao lado de Marjorie Estiano, Any Gabrielly interpreta a jovem estudante de direito Marina, que busca justiça pela mãe, condenada injustamente com a ajuda de Inez (Marjorie). A trama é inspirada em casos reais do Innocence Project Brasil. A VEJA, Any revela como buscou na história da própria mãe a força para viver uma jovem universitária e mãe solo e reflete sobre a tênue linha que separa a busca por justiça do desejo de vingança.

Confira a entrevista na íntegra:

Como chegou ao projeto? Eu voltei ao audiovisual há pouco tempo e logo vieram personagens densas e especiais. O fato de Habeas Corpus ser tão único foi o que me chamou a atenção. Tanto a Marina, quanto a Inez (Marjorie Estiano) e os outros personagens que li na audição me interessaram muito. São personagens muito humanos, cheios de camadas e nuances. Eu adoro estudar, ensaiar e cavar as coisas, e esse projeto me deu essa oportunidade. Quando peguei o roteiro, quis fazer o teste na hora.

A Marina também busca justiça, mas percebe-se um desejo de vingança. Como foi transitar entre esses dois lados do que seria a justiça no Brasil hoje? A nossa série traz algo muito especial: os personagens são humanos e imperfeitos. A Marina, pelo lugar que ocupa na sociedade, tem uma compreensão do impacto que advogados e juízes têm na vida do cidadão. Mas, como pessoa física, ela é uma mulher cheia de complexidades e egoísmos. A série te coloca o tempo inteiro no questionamento, na reflexão de entender os motivos das pessoas, como que as coisas acontecem. O meu norte na construção da Marina foi entender quem ela quer ser na sociedade e o que ela quer transformar dentro desse sistema. No final, o que a Marina quer é muito maior do que ela, do que a família dela, do que a vingança especificamente. As duas, Marina e Inez, vão se transformando no processo através desse encontro de realidades.

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A série se baseia muito nos casos do Innocence Project Brasil. Houve uma pesquisa de campo e conversas com eles para entender os bastidores? Sim, conhecemos as pessoas do projeto e fizemos muitas perguntas, porque é justamente isso de tentar entender em um mês ou dois um sistema inteiro que as pessoas passam anos e anos e anos estudando sobre. Nosso tempo de preparação era curto, e o especial do nosso trabalho é tentar compreender os seres humanos por trás das funções. Foi uma pesquisa maravilhosa com pessoas muito interessantes para entender quem eram esses advogados, como eles eram na faculdade, o que inspirava eles no começo da carreira, como a vida foi transformando isso. É uma profissão super complexa. Ainda tenho perguntas infinitas.

Sua personagem é essa jovem universitária que lida com os dramas da maternidade solo. Quais foram os principais desafios na construção da Marina? O primeiro desafio foi o fato de ela ser mãe, algo que estava distante da minha realidade. Mas busquei referências na minha vida pessoal. Cresci com uma mãe que me criou sozinha e trabalhou muito para nunca deixar faltar nada. Em relação aos outros desafios, me identifiquei com o motor da Marina: essa resiliência de ir em frente, resolver os problemas e fazer dar certo porque não existe plano B.

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Como escolhe os projetos em que deseja atuar? Pelas histórias. Se é algo que me comove, me desafia e que vale a pena ser transmitido para o público, eu aceito.