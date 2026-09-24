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Cultura

Any Gabrielly revela como maternidade solo da própria mãe a inspirou em Habeas Corpus, nova série da Netflix

Atriz estrela primeiro drama jurídico da Netflix Brasil ao lado de Marjorie Estiano

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 10h00
Mulher jovem de pele clara e cabelos cacheados castanhos, vestindo colete amarelo e blazer verde-oliva, caminhando por um corredor claro com portas de madeira e uma janela gradeada, segurando um objeto escuro e alongado na mão esquerda e papéis na direita
Marina (Any Gabrielly) na série Habeas Corpus, da Netflix  (Rafael Barion/Netflix)
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Estrela de Habeas Corpus, primeiro drama jurídico da Netflix Brasil, ao lado de Marjorie Estiano, Any Gabrielly interpreta a jovem estudante de direito Marina, que busca justiça pela mãe, condenada injustamente com a ajuda de Inez (Marjorie). A trama é inspirada em casos reais do Innocence Project Brasil. A VEJA, Any revela como buscou na história da própria mãe a força para viver uma jovem universitária e mãe solo e reflete sobre a tênue linha que separa a busca por justiça do desejo de vingança.

Confira a entrevista na íntegra:

Como chegou ao projeto? Eu voltei ao audiovisual há pouco tempo e logo vieram personagens densas e especiais. O fato de Habeas Corpus ser tão único foi o que me chamou a atenção. Tanto a Marina, quanto a Inez (Marjorie Estiano) e os outros personagens que li na audição me interessaram muito. São personagens muito humanos, cheios de camadas e nuances. Eu adoro estudar, ensaiar e cavar as coisas, e esse projeto me deu essa oportunidade. Quando peguei o roteiro, quis fazer o teste na hora. 

A Marina também busca justiça, mas percebe-se um desejo de vingança. Como foi transitar entre esses dois lados do que seria a justiça no Brasil hoje? A nossa série traz algo muito especial: os personagens são humanos e imperfeitos. A Marina, pelo lugar que ocupa na sociedade, tem uma compreensão do impacto que advogados e juízes têm na vida do cidadão. Mas, como pessoa física, ela é uma mulher cheia de complexidades e egoísmos. A série te coloca o tempo inteiro no questionamento, na reflexão de entender os motivos das pessoas, como que as coisas acontecem. O meu norte na construção da Marina foi entender quem ela quer ser na sociedade e o que ela quer transformar dentro desse sistema. No final, o que a Marina quer é muito maior do que ela, do que a família dela, do que a vingança especificamente. As duas, Marina e Inez, vão se transformando no processo através desse encontro de realidades. 

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A série se baseia muito nos casos do Innocence Project Brasil. Houve uma pesquisa de campo e conversas com eles para entender os bastidores? Sim, conhecemos as pessoas do projeto e fizemos muitas perguntas, porque é justamente isso de tentar entender em um mês ou dois um sistema inteiro que as pessoas passam anos e anos e anos estudando sobre. Nosso tempo de preparação era curto, e o especial do nosso trabalho é tentar compreender os seres humanos por trás das funções. Foi uma pesquisa maravilhosa com pessoas muito interessantes para entender quem eram esses advogados, como eles eram na faculdade, o que inspirava eles no começo da carreira, como a vida foi transformando isso. É uma profissão super complexa. Ainda tenho perguntas infinitas. 

Sua personagem é essa jovem universitária que lida com os dramas da maternidade solo. Quais foram os principais desafios na construção da Marina? O primeiro desafio foi o fato de ela ser mãe, algo que estava distante da minha realidade. Mas busquei referências na minha vida pessoal. Cresci com uma mãe que me criou sozinha e trabalhou muito para nunca deixar faltar nada. Em relação aos outros desafios, me identifiquei com o motor da Marina: essa resiliência de ir em frente, resolver os problemas e fazer dar certo porque não existe plano B.

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Como escolhe os projetos em que deseja atuar? Pelas histórias. Se é algo que me comove, me desafia e que vale a pena ser transmitido para o público, eu aceito.

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