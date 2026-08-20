Anúncio de show de Zezé Di Camargo troca dia 13 por ’12+1′

Um cartaz de um show do cantor Zezé Di Camargo em Rio Verde (GO) chamou atenção pela forma escolhida para divulgar a data da apresentação. O evento, que está marcado para o dia 13 de novembro, aparece anunciado como “12+1 de novembro”. A grafia logo foi associada ao número 13, tradicionalmente ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Zezé, que tem se posicionado publicamente contra o governo petista, não teve participação confirmada na criação do material. A peça foi produzida pela empresa responsável pela realização do show do sertanejo. Até o momento, porém, não há confirmação de que a escolha tenha motivação política ou represente uma tentativa de evitar o número 13. A empresa não se pronunciou sobre o caso.

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