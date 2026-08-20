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Cultura

Anúncio de show de Zezé Di Camargo troca dia 13 por ’12+1′

Cartaz divulgou show em Rio Verde

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 10h45 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h59
Zezé Di Camargo
O cantor Zezé Di Camargo  (Reprodução/Instagram)
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Um cartaz de um show do cantor Zezé Di Camargo em Rio Verde (GO) chamou atenção pela forma escolhida para divulgar a data da apresentação. O evento, que está marcado para o dia 13 de novembro, aparece anunciado como “12+1 de novembro”. A grafia logo foi associada ao número 13, tradicionalmente ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Zezé, que tem se posicionado publicamente contra o governo petista, não teve participação confirmada na criação do material. A peça foi produzida pela empresa responsável pela realização do show do sertanejo. Até o momento, porém, não há confirmação de que a escolha tenha motivação política ou represente uma tentativa de evitar o número 13. A empresa não se pronunciou sobre o caso.

Cantor Zezé Di Camargo sorrindo, vestindo blazer azul e camisa branca aberta, braços cruzados. Ao fundo, texto dourado Zezé Di Camargo Rústico, Dia 12+1 de Novembro Rio Verde-GO e Open Bar & Food Premium
Cartaz de show de Zezé Di Camargo (./Divulgação)

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