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Cultura

Anúncio de Marilyn Manson no The Town gera revolta entre o público

Músico foi acusado múltiplas vezes de abuso sexual e físico

Por Giovanna Fraguito 28 set 2026, 15h19
O cantor Marilyn Manson durante evento em Londres, na Inglaterra - 11/06/2015
O cantor Marilyn Manson durante evento em Londres, na Inglaterra - 11/06/2015 (Danny E. Martindale/Getty Images)
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O The Town anunciou, nesta segunda-feira, 28, Slipknot e Marilyn Manson como as primeiras atrações confirmadas para a edição de 2027. No entanto, o anúncio de Manson não foi bem recebido pelo público devido ao histórico do artista, que foi acusado múltiplas vezes de abuso físico e sexual. Segundo o festival, a apresentação de Manson faz parte da turnê mundial do Slipknot, que também inclui shows com o artista em Londres e em países da América Latina.

Manson, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, enfrenta desde 2021 uma série de acusações feitas por várias mulheres, que relatam episódios de abuso físico, sexual, psicológico e controle coercitivo tanto em relações afetivas quanto profissionais. Ele nega as acusações.

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