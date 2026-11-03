Antonio Tabet faz críticas contra ‘nepobaby babaca’; seguidores veem indireta

O humorista Antonio Tabet manifestou uma crítica incisiva a um “nepobaby babaca”, que supostamente se beneficiaria da fama de outras pessoas. Embora Tabet não tenha citado nomes, alguns especulam que a mensagem pode ter sido para o ator João Vicente de Castro, que havia feito um comunicado público defendendo Marina Ruy Barbosa pouco antes da declaração crítica do humorista.

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“Apareceu o nepobaby babaca! Ficou pianinho durante a eleição para não ofender a ‘panelinha’ dos amigos do Vorcaro, mas ele não perde a chance de tentar aparecer de carona na fama de alguém. Hipócrita, metido a desconstruído e é o sujeito mais escroto e preconceituoso que conheci. Um inútil que nunca fez NADA sozinho e só ‘vingou’ na vida graças aos que se pendura ou bajula”, disparou.

Apesar das especulações, não há confirmação de que as críticas de Tabet eram realmente direcionadas a João Vicente.

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